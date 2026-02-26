Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Warendieb bei vermutlicher Hehlerei auf frischer Tat betroffen - Polizei nimmt Serientäter fest

Wedel (ots)

Am Dienstag (24.02.2026) nahm der Brennpunktdienst des Polizeireviers Wedel einen Warendieb fest. Der Täter entwendete in einem Supermarkt in Hamburg-Rissen Spirituosen und versuchte diese vermutlich anschließend bei einem Kiosk in Wedel weiterzuverkaufen. Bei Ermittlungen zu vergangenen Taten geriet der Mann bereits in den Fokus der Ermittler.

Nach bisherigen Erkenntnissen stahl der 24-jährige Marokkaner in einem Geschäft in der Nähe des S-Bahnhofs Wedel eine Plastiktüte, welche er später für seine weitere Tat verwendete. Nachdem er kurz darauf Spirituosen in einem Supermarkt in Hamburg-Rissen entwendete, begab er sich anschließend auf direktem Weg zu einem Wedeler Kiosk und versuchte nach ersten Erkenntnissen, das Diebesgut dort zu verkaufen.

Beim Polizeirevier Wedel geriet der Mann bereits durch vergangene Ladendiebstähle in den Fokus der Ermittler.

Beamte des Polizeireviers Wedel konnten den Mann letztlich bei dem Kiosk antreffen und mit seinen begangenen Straftaten konfrontieren. Nach nur kurzer Flucht zu Fuß wurde er vorläufig festgenommen.

Das Diebesgut konnte sichergestellt und den an diesem Tag geschädigten Geschäften zurückgebracht werden.

Den Täter erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls in insgesamt neun Fällen und versuchter Hehlerei. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf einen mittleren 4-stelligen Betrag.

Darüber hinaus konnte im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen festgestellt werden, dass der Mann sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhält. Auch diesbezüglich wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe wurde der 24-jährige am Mittwochnachmittag (25.02.2026) dem Amtsgericht Itzehoe vorgeführt. Ein dortiger Richter erließ Haftbefehl. Der Mann befindet sich gegenwärtig in der Justizvollzugsanstalt.

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler des Polizeireviers Wedel nun nach einer Geschädigten, welche am Montag (23.02.2026) durch den Täter bei einer Tat in einem Supermarkt in der Straße Am Marienhof in Wedel durch weggeworfenes Stehlgut im Rahmen der Flucht verletzt wurde.

Die gesuchte Dame trug zur Tatzeit eine dunkle Jacke und mittellanges dunkles Haar.

Sachdienliche Hinweise diesbezüglich nimmt das Polizeirevier Wedel unter der Rufnummer 04103 / 5018-0 entgegen.

