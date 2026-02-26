Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: A 23 - Schenefeld - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pkw

A 23-Schenefeld (ots)

Am Mittwochabend (25.02.2026) ist es um 20:26 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der BAB 23 in Höhe der Anschlussstelle Schenefeld gekommen. Ein Unfallbeteiligter wurde hierbei schwer verletzt.

Zur Unfallzeit fuhr ein 47-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Burg (Dithmarschen) mit einer Sattelzugmaschine in Schenefeld auf die BAB in Richtung Süden auf. Als sich der Mann mit seinem Fahrzeug auf dem Hauptfahrstreifen befand, fuhr ihm der Fahrer eines Pkw-Audi aus dem Kreis Nordfriesland auf den Lkw auf. Der 38-jährige Fahrer wurde hierbei schwer verletzt. Eine Lebensgefahr konnte zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht ausgeschlossen werden. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 20.000 Euro. An der Unfallstelle kam es zur Sperrung eines Fahrstreifens bis 23.55 Uhr. Die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall werden beim Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn geführt. Sachdienliche Hinweise von Unfallzeugen können nach dort unter der Rufnummer 04121-4092-0 gegeben werden.

