Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: B 206

Högersdorf - Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Högersdorf (ots)

Am Dienstagmorgen (24.02.2026) kam es auf der Kreuzung in der Bramstedter Chaussee (B206) / Hühnerkamp / Rotenhahn zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem mehrere Personen zu Schaden kamen.

Der 21-jährige Fahrer aus Hamburg (deutsche Staatsangehörigkeit) befuhr um 08:12 Uhr mit einem VW Bus und acht Beifahrern die Straße Hühnerkamp aus Högersdorf kommend und beabsichtigte nach links auf die B 206 einzubiegen.

Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem 59-jährigen Fahrer eines Audi, welcher die B 206 aus Richtung Wittenborn in Richtung Bad Segeberg befuhr.

In Folge dessen entstanden erhebliche Sachschäden an beiden Fahrzeugen. Der VW Bus wurde durch den Zusammenstoß auf die Seite gedreht.

Insgesamt verletzten sich bei dem Unfall neun Personen leicht und eine Person schwer.

Die Rettungsleitstelle entsandte im Zusammenhang mit dem Unfall einen Rettungshubschrauber zur Unfallstelle.

Der Kreuzungsbereich musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Die Polizisten gaben die Fahrbahn um 09:45 Uhr wieder frei.

Die Verkehrsunfallermittlung zur Klärung des genauen Unfallhergangs führt nun das Polizeirevier Bad Segeberg.

