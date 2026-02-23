Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Unbekannte Täter brechen in Einfamilienhaus ein - Polizei sucht Zeugen

Kaltenkirchen (ots)

Am Samstag (21.02.2026) ist es zu einem Einbruch im Schwalbenweg gekommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kann der Einbruch in das Einfamilienhaus zeitlich auf 16:45 Uhr bis 18:45 Uhr eingegrenzt werden.

Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sie erbeutete bei der Tat diversen Schmuck.

Bislang liegen der Polizei zu der Tat keine Täterhinweise vor.

Die Kriminalinspektion Pinneberg führt die Ermittlungen zu dem Wohnungseinbruch und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu den Taten oder Täterschaften werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell