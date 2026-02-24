Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Segeberg (ots)

Am 23.02.2026 (Montag) ist es zwischen 18.00 Uhr und 19.30 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl im Theodor-Heuss-Ring gekommen, bei dem unbekannte Täter Uhren und Schmuck entwendeten.

Im Tatzeitraum verschafften sich der oder die Täter gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zum Haus. Anschließend wurden Schränke und Schubladen in mehreren Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden Uhren und Schmuck in einem Wert von ca. 1000 Euro entwendet.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen zu dieser Tat aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, denen etwas Verdächtiges in Tatort-/Tatzeitnähe aufgefallen ist, ihre Feststellungen über die Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell