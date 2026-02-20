PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Erheblicher Sachschaden beim Autohaus - Unbekannte zerkratzen diverse Fahrzeuge auf dem Firmengelände

Norderstedt (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch (17./18.02.2026) kam es in Norderstedt-Garstedt in der Niendorfer Straße an diversen Pkw zu Sachbeschädigungen durch Lackkratzer. Der Schaden könnte sich insgesamt auf einen sechsstelligen Betrag belaufen.

Die beschädigten Fahrzeuge befanden sich auf dem abgezäunten und teilweise überdachten Firmengelände eines Autohauses am Wendehammer der Niendorfer Straße.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich mindestens ein unbekannter Täter Zugang zum Stellplatz und kratzte mit einem scharfen Gegenstand bei 95 Fahrzeugen in den Lack. Der Tatzeitraum kann derzeit von ungefähr 18:30 Uhr bis 09:00 Uhr eingegrenzt werden. Von den Sachbeschädigungen waren hauptsächlich Autos der Marke Ford betroffen. Aber auch Fabrikate von Mercedes, Kia oder Mazda wurden beschädigt.

Der Sachschaden könnte sich nach vorläufigen Schätzungen auf ungefähr 300.000 Euro belaufen.

Die Kriminalpolizei Norderstedt führt die Ermittlungen und nimmt sachdienliche Hinweise zu den Taten unter der Rufnummer 040 52806-0 entgegen. Wer hat von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Personen in der Niendorfer Straße gesehen oder wer kann die Tatzeit näher benennen?

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Jens Zeidler
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

