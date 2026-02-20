Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Unbekannte Täter brechen in Einfamilienhaus ein - Polizei sucht Zeugen

Elmshorn (ots)

Am Donnerstag (19.02.2026) ist es zu einem Einbruch in der Straße Am Deich gekommen. Bei der Tat erlangten die unbekannten Täter Bargeld und weitere Wertgegenstände.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kann der Einbruch in das Einfamilienhaus zeitlich auf 07:00 Uhr bis 14:58 Uhr eingegrenzt werden.

Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sie erbeutete Bargeld und weitere Wertgegenstände.

Bislang liegen der Polizei zu der Tat keine Täterhinweise vor.

Die Kriminalinspektion Pinneberg führt die Ermittlungen zu dem Wohnungseinbruch und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu den Taten oder Täterschaften werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell