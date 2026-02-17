Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Unbekannte zerstören Pkw-Heckscheibe und entwenden Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Norderstedt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (14./15.02.2026) brachen unbekannte Täter in einer öffentlichen Tiefgarage in der Rathausallee in einen Pkw ein und entwendeten Bargeld aus einer Handtasche, die sich im Fahrzeug befand.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen die Ermittler von einem Tatzeitraum zwischen Samstagabend 19:00 Uhr und Sonntagmorgen 08:42 Uhr aus.

Die Täterschaft schlug offenbar die Heckscheibe ein. Danach durchwühlte man den Innenraum des Fahrzeugs und entwendete einen nur geringen zweistelligen Geldbetrag aus einer Handtasche.

Hinweise auf einen Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei Norderstedt führt die Ermittlungen zu dem Einbruchsdiebstahl und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu den Taten oder Täterschaften werden unter der Rufnummer 040 / 52806-0 entgegengenommen.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang darum, Wertgegenstände in keinem Fall, auch nicht versteckt, im Auto zurückzulassen.

Lassen Sie ihr Navigationsgerät nicht im Wagen zurück. Auch die Halterung sollte entfernt werden.

Auch Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnanschrift oder Hausschlüssel sollten nie im Fahrzeug bleiben. Zum Diebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen.

Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. Nehmen sie bei Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreisen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum.

Halten Sie auch während der Fahrt Ihr Fahrzeug verschlossen, um Blitzdiebstähle aus dem Fahrzeug, z. B. während des Haltens an einer Kreuzung, zu verhindern.

Stellen Sie ihr Fahrzeug auf belebten und gut beleuchteten Parkplätzen ab.

Für weitere Informationen erhalten Sie hier eine Informationsbroschüre: https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/17-sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

