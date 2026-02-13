Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Holm - Drei Personen nach Zusammenstoß zwischen Pkw und Streifenwagen verletzt

Holm (ots)

Am Donnerstagnachmittag (12.02.2026) ist es im Lehmweg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr um 16:55 Uhr eine 70-jährige Holmerin mit ihrem VW Golf den Lehmweg und beabsichtigte nach links in die Schulstraße abzubiegen. Von hinten näherte sich unter Einsatzfahrt ein Funkstreifenwagen der Polizei. Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Im weiteren Verlauf rutschte der Streifenwagen über eine Grünfläche durch eine angrenzende Hecke und kollidierte mit einem parkenden VW Golf.

Eine 26-jährige Polizistin (Fahrerin) und zwei 22-jährige Polizistinnen vom Polizeirevier Wedel verletzten sich bei dem Unfall leicht und mussten zur weiteren Abklärung in Krankenhäuser verbracht werden. Die Golf-Fahrerin verblieb unverletzt.

An den drei Fahrzeugen entstanden vorläufig geschätzte Gesamtschäden von über 50.000 Euro.

Die weiteren Unfallermittlungen übernimmt die Polizei Rellingen. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang werden von dort unter der Rufnummer 04101 498-0 entgegengenommen.

