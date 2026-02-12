PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: BAB 23
Kaaks - Transporter mit Anhänger zu schnell und deutlich überladen unterwegs

POL-SE: BAB 23 / Kaaks - Transporter mit Anhänger zu schnell und deutlich überladen unterwegs
  • Bild-Infos
  • Download

Kaaks (ots)

Am Mittwochabend (11.02.2026) kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung vom Polizeibezirksrevier Heide auf dem Parkplatz Kaaksburg einen Fiat Transporter mit Anhänger und stellte eine deutliche Überladung des Fahrzeugs fest.

Das Fahrzeuggespann war den Einsatzkräften zuvor auf der Autobahn 23 in Fahrtrichtung Süden aufgrund überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen. Für den Transporter mit Anhänger galt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.

Bei der anschließenden Kontrolle auf dem Parkplatz Kaaksburg stellte sich heraus, dass der Transporter mit insgesamt vier Personen besetzt war. Im Laderaum befanden sich bis unter die Decke gestapelte, ungesicherte Gegenstände, darunter Werkzeuge, Regale sowie ein Baugerüst.

Eine Überprüfung des Gewichts mittels Achslastwaage ergab nach Abzug der vorgeschriebenen Toleranzen eine Überladung von knapp 25 Prozent, was 855 Kilogramm entsprach.

Aufgrund der erheblichen Überladung, der mangelhaften Ladungssicherung sowie des Geschwindigkeitsverstoßes leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Es wurde ein Gesamtbußgeld in Höhe von über 450 Euro erhoben. Der 35-jährige Fahrer entrichtete den Betrag vor Ort als Sicherheitsleistung.

Erst nach Umladung und ordnungsgemäßer Sicherung der Ladung durfte die Personengruppe ihre Fahrt fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Jens Zeidler
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 14:49

    POL-SE: Pinneberg - Polizeistreife fällt Fahrzeug mit falschen Kennzeichen auf

    Pinneberg (ots) - Am Dienstag (10.02.2026) fiel einer Streife vom Polizeirevier Pinneberg ein Pkw Audi A7 im Wedeler Weg auf. Das Fahrzeug hatte augenscheinlich einen Defekt am Fahrwerk. Bei einer anschließenden Kontrolle wurde weiterhin festgestellt, dass vorne und hinten am Fahrzeug unterschiedliche Kennzeichen angebracht waren. Ein Pinneberger Kennzeichen am Heck ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 12:13

    POL-SE: Norderstedt - Drei Wohnungseinbrecher fliehen nach Entdeckung - Polizei sucht Zeugen

    Norderstedt (ots) - Am frühen Dienstagabend (10.02.2026) ist es zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Horst-Embacher-Allee gekommen. Der Geschädigte erhielt Nachrichten über Bewegung in der Wohnung auf sein Handy. In der Zeit von 18.21 Uhr bis 18.27 Uhr brach ein unbekannter Täter über eine Terrassentür in die betroffene Wohnung ein. ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 15:37

    POL-SE: Barmstedt - Radfahrer stürzt und verstirbt an der Unfallstelle

    Barmstedt (ots) - Am Dienstagvormittag (10.02.2026) kam es in der Austraße zu einem tragischen Unfall, bei dem ein Fahrradfahrer zu Boden stürzte und in der weiteren Folge verstarb. Der 79-jährige Mann aus dem Kreis Pinneberg fuhr gegen 11:00 Uhr mit seinem Fahrrad in Richtung Hemdingen, als er in Höhe der Großendorfer Straße aus bislang ungeklärter Ursache das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren