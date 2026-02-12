Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: BAB 23

Kaaks - Transporter mit Anhänger zu schnell und deutlich überladen unterwegs

Kaaks (ots)

Am Mittwochabend (11.02.2026) kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung vom Polizeibezirksrevier Heide auf dem Parkplatz Kaaksburg einen Fiat Transporter mit Anhänger und stellte eine deutliche Überladung des Fahrzeugs fest.

Das Fahrzeuggespann war den Einsatzkräften zuvor auf der Autobahn 23 in Fahrtrichtung Süden aufgrund überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen. Für den Transporter mit Anhänger galt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.

Bei der anschließenden Kontrolle auf dem Parkplatz Kaaksburg stellte sich heraus, dass der Transporter mit insgesamt vier Personen besetzt war. Im Laderaum befanden sich bis unter die Decke gestapelte, ungesicherte Gegenstände, darunter Werkzeuge, Regale sowie ein Baugerüst.

Eine Überprüfung des Gewichts mittels Achslastwaage ergab nach Abzug der vorgeschriebenen Toleranzen eine Überladung von knapp 25 Prozent, was 855 Kilogramm entsprach.

Aufgrund der erheblichen Überladung, der mangelhaften Ladungssicherung sowie des Geschwindigkeitsverstoßes leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Es wurde ein Gesamtbußgeld in Höhe von über 450 Euro erhoben. Der 35-jährige Fahrer entrichtete den Betrag vor Ort als Sicherheitsleistung.

Erst nach Umladung und ordnungsgemäßer Sicherung der Ladung durfte die Personengruppe ihre Fahrt fortsetzen.

