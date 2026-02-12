Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach versuchtem Wohnungseinbruchdiebstahl

Norderstedt (ots)

Am 11.02.2026 (Mittwoch) ist es zwischen 07:50 Uhr und 09:20 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Zwijndrechtring gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts gestohlen.

Die Bewohner haben das Haus gegen 07:50 Uhr verlassen. Gegen 09:20 Uhr wurde dann festgestellt, dass die Haustür geöffnet war. Im Haus fand man dann geöffnete Schränke und Schubladen vor. Nach ersten Feststellungen haben der oder die Täter kein Stehlgut erlangt.

Die Ermittler von der Kriminalpolizei Pinneberg suchen nun Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum verdächtige Feststellungen zu Personen oder gegebenenfalls zu Fahrzeugen gemacht haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell