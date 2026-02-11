Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Polizeistreife fällt Fahrzeug mit falschen Kennzeichen auf

Pinneberg (ots)

Am Dienstag (10.02.2026) fiel einer Streife vom Polizeirevier Pinneberg ein Pkw Audi A7 im Wedeler Weg auf. Das Fahrzeug hatte augenscheinlich einen Defekt am Fahrwerk. Bei einer anschließenden Kontrolle wurde weiterhin festgestellt, dass vorne und hinten am Fahrzeug unterschiedliche Kennzeichen angebracht waren. Ein Pinneberger Kennzeichen am Heck gehörte zu einem Anhänger. An der Front war ein Kennzeichen aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg befestigt.

Bei der Kontrolle wurden die zum Fahrzeug gehörenden echten Kennzeichen am Kontrollort vorgefunden. Eine schlüssige Erklärung, warum der Fahrzeugführer, ein polnischer Staatsbürger mit Wohnort in Uetersen, falsche Kennzeichen benutzt, obwohl er die echten Kennzeichen bei sich hat und das Fahrzeug ordnungsgemäß zugelassen ist, wurde nicht gegeben. Dies wird Gegenstand der Ermittlungen bei der Polizeistation Rellingen sein.

Der Mann muss sich zumindest in einem Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell