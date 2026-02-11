Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Drei Wohnungseinbrecher fliehen nach Entdeckung - Polizei sucht Zeugen

Norderstedt (ots)

Am frühen Dienstagabend (10.02.2026) ist es zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Horst-Embacher-Allee gekommen. Der Geschädigte erhielt Nachrichten über Bewegung in der Wohnung auf sein Handy.

In der Zeit von 18.21 Uhr bis 18.27 Uhr brach ein unbekannter Täter über eine Terrassentür in die betroffene Wohnung ein. Zwei weitere Täter verblieben auf der Terrasse. Eine in der Wohnung verbaute Überwachung signalisierte dem Bewohner auf seinem Mobiltelefon, dass offensichtlich jemand in seiner Wohnung aufhältig war. Der Mann, der sich mit Bekannten in einer anderen Wohnung des Hauses aufgehalten hatte, rief über Notruf die Polizei und begab sich mit Unterstützung zu seiner Wohnung. Dort sah man dann drei Personen aus dem hinteren Bereich der Wohnung weglaufen.

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten Gegenstände in Tatornähe aufgefunden werden, die aus der tatbetroffenen Wohnung stammen. Weiteres Stehlgut ist derzeit nicht bekannt.

Eine erste Auswertung der Überwachungsbilder ergab, dass die Person, die sich in die Wohnung begeben hatte, ca. 20-30 Jahre alt sein dürfte. Der Mann ist von schlanker/dünner Statur und trug eine Jogginghose und eine schwarze Winterjacke mit Kapuze, die er über den Kopf gezogen hatte. Unter der Kapuze ist eine Mütze zu sehen. Außerdem trug der Mann zur Tatzeit eine helle Maske über Mund und Nase. Eine der Personen, die im Außenbereich vor dem Haus geblieben waren, trug ein helles Oberteil mit Kapuze und eine schwarze Hose. Auch diese Person hat eine schlanke Statur. Die dritte Person war auf den Kamerabildern nicht deutlich genug für eine Beschreibung zu sehen.

Die Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei in Pinneberg geführt. Sachdienliche Hinweise können dort über die Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de angegeben werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell