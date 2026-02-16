Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld (PI) - Unbekannte brechen am Wochenende in zwei Häuser ein - Polizei sucht Zeugen

Schenefeld (PI) (ots)

Am vergangenen Wochenende (13.02.2026 - 15.02.2026) ist es zu Einbrüchen in der Blankeneser Chaussee und Achter de Weiden gekommen. Bei den Taten erlangten die unbekannten Täter Bargeld, Schmuck und weitere Wertgegenstände.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kann der Einbruch am Sonntag (15.02.2026) in das Mittelreihenhaus Achter de Weiden zeitlich auf etwa 17:40 Uhr bis 20:15 Uhr eingegrenzt werden.

Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und suchte daraufhin nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten Schmuck und diverse weitere Wertgegenstände.

Weiterhin kam es über das Wochenende in der Blankeneser Chaussee zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Ermittler gehen derzeit von einem Tatzeitraum zwischen dem 13.02.2026, 15:30 Uhr, und dem 15.02.2026, 20:30 Uhr, aus. Hier entwendeten die Täter Bargeld.

Bislang liegen der Polizei zu den Taten keine Täterhinweise vor. Aufgrund der örtlichen Nähe und einer ähnlichen Vorgehensweise der Täter wird ein Zusammenhang bisher nicht ausgeschlossen und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalinspektion Pinneberg führt die Ermittlungen zu den zwei Wohnungseinbrüchen und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu den Taten oder Täterschaften werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell