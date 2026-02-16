Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - BMW stößt beim Überholen mit Linienbus zusammen - Mehrere Personen verletzt im Krankenhaus

Pinneberg (ots)

Am Freitag (13.02.2026) ist es in der Friedrich-Ebert-Straße zu einem frontalen Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Linienbus gekommen, bei dem sich insgesamt sieben Personen leicht verletzten. An den Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr um 11:05 Uhr ein 22-jähriger Quickborner mit einen BMW Alpina B5 auf der Friedrich-Ebert- Straße in Richtung Elmshorner Straße und setzte innerorts zum Überholen einer vorausfahrenden Mercedes C-Klasse an. In Höhe der Einmündung zur Dingstätte kollidierte der BMW während des Überholvorgangs beinahe mit einer Verkehrsinsel und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß das Fahrzeug frontal mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammen .

Die 61-jährige Busfahrerin und drei Fahrgäste wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der BMW-Fahrer und zwei Mitfahrer verletzten sich ebenfalls leicht. Alle Verletzten mussten vorsorglich in Krankenhäuser verbracht werden.

An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden, die vorläufig auf 80.000 Euro geschätzt werden. Am überholten Mercedes entstand kein Sachschaden. Für die Unfallaufnahme und die anschließenden Bergungsarbeiten richteten die Einsatzkräfte bis um 13:10 Uhr eine Vollsperrung ein.

Die Polizei leitete gegen den BMW-Fahrer, einen deutschen Staatsbürger, Strafverfahren mit den Vorwürfen der fahrlässigen Körperverletzungen und möglicher Gefährdung des Straßenverkehrs durch fehlerhaftes Überholen ein.

Die Unfallermittlungen übernimmt die Polizei Rellingen, die weitere sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang unter der Rufnummer 04101 498-0 entgegennimmt.

