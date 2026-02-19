Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek - Versuchter Einbruch bei Einfamilienhaus in den Morgenstunden

Halstenbek (ots)

Am Mittwochmorgen (18.02.2026) ist es im Siebentunnelweg zu einem versuchten Einbruch bei einem Einfamilienhaus gekommen.

Im Zeitraum von 08:45 Uhr bis 10:30 Uhr öffnete ein unbekannter Täter gewaltsam die Terrassentür an der Rückseite des Wohnhauses. Vermutlich verschreckte die heimkehrende Bewohnerin den Unbekannten, so dass keine Wertgegenstände entwendet wurden. Schuheindruckspuren im Schnee lassen den Rückschluss zu, dass es sich um einen Einzeltäter gehandelt haben könnte.

Der Vorfall wurde am späteren Nachmittag des Tages polizeilich bekannt. Wenn verdächtige Feststellungen getroffen werden, bittet die Polizei um niedrigschwellige und möglichst zeitnahe Kontaktaufnahme über den Notruf 110.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen zu dem Einbruchsversuch und fragt nach Hinweisen zu dem unbekannten Täter.

Sachdienliche Mitteilungen zur Tat oder Täterschaft werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell