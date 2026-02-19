Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bilsen

L 195 - Kleinbus kommt von Fahrbahn ab - Vier verletzte Personen

Bilsen (ots)

Am Donnerstagmorgen (19.02.2026) kam auf der Hemdinger Straße/Landesstraße 195 ein Kleinbus von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Straßengraben. Die vier Insassen mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen lenkte ein 62-Jähriger einen Ford Transit in Richtung Bilsen und kam um 08:25 Uhr kurz vor dem Ortseingang aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn. Im angrenzenden Straßengraben kam das Fahrzeug in Schräglage zum Stehen.

Der Fahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Eine 24-jährige Mitfahrerin und zwei weitere Mitfahrer im Alter von 19 und 21 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Alle Personen mussten mit Rettungswagen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser verbracht werden.

Die Einsatzkräfte richteten für die Unfallaufnahme auf der Hemdinger Straße bis 09:35 Uhr eine Vollsperrung ein. Für die anschließende Bergung des Fahrzeugs blieb ein Fahrstreifen gesperrt und der Verkehr konnte die Unfallstelle einseitig passieren.

Beim verunfallten Fahrzeug handelte es sich um einen Transporter eines Fahrdienstleisters für geistig und körperlich beeinträchtigte Menschen.

Gegen den 62-jährigen Fahrzeugführer, ein syrischer Staatsbürger, leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen möglicher fahrlässiger Körperverletzungen ein.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell