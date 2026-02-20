PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Uetersen - Mann verunglückt tödlich bei Verladearbeiten

Uetersen (ots)

Am Donnerstag (19.02.2026) kam es im Tornescher Weg zu einem tödlichen Betriebsunfall.

Gegen 16:40 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst über eine verunfallte Person auf einem dortigen Firmengelände informiert.

Schweres Gerät klemmte den 62-jährigen Mann aus dem Kreis Pinneberg offenbar bei Verladearbeiten ein. Er verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimation noch an der Unfallstelle.

Nach bisherigem Ermittlungsstand ergeben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, sodass von einem tragischen Unglück ausgegangen wird.

Zur Klärung der Unfallursache nahm die Kriminalpolizei Pinneberg die Ermittlungen auf.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Niklas Stäß
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: niklas.staess@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

