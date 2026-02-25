PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek - Einbrecher dringen in Reihenhaus ein und erbeuten Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Halstenbek (ots)

Am Dienstag (24.02.2026) ist es zu einem Einbruch im Rotdornstieg gekommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kann der Einbruch in das Reihenhaus zeitlich von 08:30 Uhr bis 16:00 Uhr eingegrenzt werden.

Die unbekannte Täterschaft drang über die Terrassentür gewaltsam in die Räumlichkeiten ein. Sie erbeutete bei der Tat diversen Schmuck.

Bislang liegen der Polizei zu der Tat keine Täterhinweise vor.

Die Kriminalinspektion Pinneberg führt die Ermittlungen zu dem Wohnungseinbruch und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu den Taten oder Täterschaften werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

