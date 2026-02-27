Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Polizei stellt drei unter Rauschmitteleinfluss stehende Verkehrsteilnehmer in weniger als drei Stunden fest

Bad Segeberg (ots)

Am 26.02.2026 (Donnerstag) fielen Beamten des Polizei-Autobahn- und Bezirksrevieres gleich drei Verkehrsteilnehmer unter Rauschmitteleinfluss in einem sehr kurzen Zeitraum auf.

Den Anfang macht hier ein 27-jähriger Deutscher aus Cottbus, der um 15:15 Uhr bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Segeberger Straße in Fahrenkurg aufgefallen war. Aufgrund eines positiven Drogentests wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt.

Auf der B 205 fiel der Fahrer eines Ford Focus mit einer rücksichtslosen Fahrweise auf. Nach Zeugenhinweisen fahndeten die Beamten bis nach Wahlstedt, wo sie das Fahrzeug stoppen und den Fahrer, einen 35-jährigen Mann aus dem Kreis Segeberg mit jemenitischer Staatsangehörigkeit, kontrollieren konnten. Bei der Kontrolle wurde eine Atemalkoholkonzentration von über 2,4 Promille festgestellt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Gegen 18.00 Uhr ist ein 21-jähriger Tornescher mit afghanischer Staatsangehörigkeit in Bad Segeberg in der Straße 'Gieschenhagen' aufgefallen. Der Mann nutzte während der Fahrt sein Handy. Die Kontrolle führte zunächst dazu, dass der junge Mann sich zu Fuß der Kontrolle entziehen wollte. Kurz darauf entschied sich der Mann dann aber um und ließ sich dann doch freiwillig kontrollieren. Hierbei stellten die Einsatzkräfte dann fest, dass der Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, was ebenfalls die Entnahme einer Blutprobe nach sich zog.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell