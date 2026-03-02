Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld/Halstenbek - Beeindruckend schlechte Bilanz bei Verkehrskontrolle

Schenefeld-Halstenbek (ots)

Am heutigen Montagvormittag (02.03.2026) haben 5 Einsatzkräfte der Polizeistation Schenefeld an zwei Kontrollstellen den Fahrzeugverkehr mit dem Schwerpunkt Gurt und Handyverstöße kontrolliert. Bei 46 kontrollierten Fahrzeugen kam es zu 34 Beanstandungen.

Zunächst in Schnefeld (Blankeneser Chaussee/Op de Gehren) und später in Halstenbek (Lübzer Straße/Bickbargen) haben fünf Beamte in der Zeit von 07:45 Uhr bis 13:00 Uhr den fließenden Verkehr kontrolliert. Hierbei wurden 23 Personen mit dem Handy am Steuer und 7 ohne angelegten Gurt festgestellt. In einem Fall wurde der Führerschein und in einem weiteren Fall das Warndreieck nicht mitgeführt. Zudem wurden in zwei Fällen Straftaten nach dem Pflichtversicherungsgesetz festgestellt.

Aus Sicht der Beamten eine beeindruckend schlechte Bilanz, die weitere gleichgelagerte Kontrollaktionen nach sich ziehen wird.

