Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruchdiebstahl - Täter stehlen Modeschmuck

Pinneberg (ots)

Am 04.03.2026 (Mittwoch) ist es in der Zeit von 08:15 Uhr bis 10:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Reihenhaus im Sanddornring gekommen. Hierbei erlangten der oder die Täter Modeschmuck im Wert von ca. 300 Euro.

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zum Haus und durchsuchten Schränke und Schubladen in mehreren Räumlichkeiten nach möglichen Wertgegenständen. Es wurde aber lediglich Modeschmuck entwendet. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es noch keine Hinweise auf mögliche Tatverdächtige.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die in Tatortnähe verdächtige Feststellungen im Tatzeitraum gemacht haben, sich unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de zu melden.

