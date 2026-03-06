Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: B 206

Bad Segeberg - Radfahrer flüchtig nach Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstag (03.03.2026) ist es auf dem Radweg an der B206 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern gekommen. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss unerkannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Eine 33-jährige Radfahrerin aus Wahlstedt befuhr um 15:00 Uhr mit ihrem Rennrad den gemeinsamen Geh-und Radweg an der Bramstedter Landstraße (B 206) in Bad Segeberg in Richtung Wittenborn.

Ein bislang unbekannter Mann kam ihr in einer schwer einsehbaren Kurve im Bereich der dortigen Bahnunterführung mit seinem Pedelec entgegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Radfahrer. Die Radfahrerin verletzte sich hierbei leicht. Erheblicher Sachschaden entstand nach derzeitigen Erkenntnissen nicht.

Der Unfallgegner hätte zunächst noch Hilfe angeboten und an der Fahrbahn auf den Rettungswagen warten wollen, war jedoch bereits kurze Zeit später beim Eintreffen der Polizei ohne Wissen der Geschädigten nicht mehr am Unfallort.

Der männliche Pedelec-Fahrer wurde auf etwa 50-60 Jahre geschätzt und war von kräftiger Statur. Er trug zur Unfallzeit dunkle Oberbekleidung. Das E-Bike wäre schwarz gewesen und hätte über auffällig viele Anhängetaschen verfügt.

Das Polizeirevier Bad Segeberg ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise zu dem flüchtigen Fahrradfahrer.

Sachdienliche Mitteilungen werden unter der Rufnummer 04551 / 884-3110 entgegengenommen.

