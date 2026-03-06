Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch: Kriminalpolizei ermittelt nach Autodiebstählen - Zwei Toyota entwendet

Bonn (ots)

In der Nacht von Donnerstag (05.03.2026) auf Freitag (06.03.2026) entwendeten unbekannte Täter in Tannenbusch zwei geparkte Pkw (schwarz) der Marke Toyota. Die beiden Pkw mit Bonner Kfz-Kennzeichen waren zuvor auf dem Liegnitzer Weg und auf der Landsberger Straße geparkt.

Die Autodiebe nutzten nach bisherigen Feststellungen den Zeitraum zwischen 19:00 Uhr und 07:00 Uhr zur Tatausführung. Beide Fahrzeuge sind mit einem schlüssellosen Zugangssystem ausgestattet. Nach dem derzeitigen Sachstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass die unbekannten Täter das Funksignal der Fahrzeugschlüssel einfingen und so in die Fahrzeuge gelangten. Anschließend entkamen sie mit diesen unbemerkt vom Tatort.

Das zuständige Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen in Tannenbusch aufgefallen? Wer war zu dieser Zeit in Tatortnähe unterwegs? Wer hat die beschriebenen Fahrzeuge gesehen? Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0228 15-0 sowie per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Durch schlüssellose Zugangssysteme wie "Keyless-Go" oder "Keyless-Entry" sind Kriminelle in der Lage Autos zu stehlen, ohne sie geräuschvoll aufbrechen zu müssen. Mit speziellen Geräten, die die Funksignale der Schlüssel einfangen und an die Fahrzeugelektronik weiterleiten, können die Fahrzeuge geöffnet und dann auch gestartet werden. Die Wegfahrt mit dem Auto ist so problemlos möglich, auch wenn die Verbindung zwischen Fahrzeug und Schlüsselsignal abreißt.

Die Polizei rät Besitzern von Fahrzeugen mit schlüssellosen Zugangssystemen generell: Bewahren sie den Autoschlüssel grundsätzlich nicht in der Nähe der Eingangs-/Haustüre auf. Sicher aufgehoben sind die Schlüssel dort nur in Behältnissen, die die von dem Schlüssel ausgehenden Funksignale abschirmen. Diese können im Fachhandel oder über das Internet erworben werden.

Machen Sie den Selbsttest! Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit dieser Technik keine Chance. Fragen Sie beim Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Bei manchen Herstellern ist es möglich, die Keyless-Funktion durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel zu deaktivieren. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

Zum Schutz vor Fahrzeugdiebstahl gilt außerdem: Parken Sie hochwertige Fahrzeuge wenn möglich nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports, nutzen Sie stattdessen eine abschließbare Garage oder einen vergleichbaren Abstellort. Achten Sie auf Personen oder Fahrzeuge, die mehrmals langsam durch die Straße "streifen" und notieren Sie sich das Kennzeichen. Informieren Sie anschließend die Polizei. Achten Sie auch auf Personen, die Ihr Fahrzeug fotografieren. Dies kann bereits eine Vorbereitungshandlung für einen späteren Diebstahl sein. Hochwertige Fahrzeuge werden auch auf Bestellung gestohlen.

