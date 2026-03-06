PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bonn

POL-BN: Polizeiliche Verkehrsunfallstatistik 2025 - Einladung zum Pressetermin am Mittwoch, 11. März 2026

Bonn (ots)

Am Mittwoch, 11.03.2026, stellen Polizeipräsident Frank Hoever und der Leiter der Direktion Verkehr, Polizeioberrat René Distelrath, die Verkehrsunfallstatistik 2025 für den Zuständigkeitsbereich der Bonner Polizei vor.

Der Pressetermin findet um 10:30 Uhr im Polizeipräsidium Bonn, Königswinterer Straße 500, 53227 Bonn-Ramersdorf, statt.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir bis Dienstag, 10.03.2026, 14:00 Uhr, um vorherige Anmeldung unter pressestelle.bonn@polizei.nrw.de.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 151023
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

