Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Castell: Fünf Pkw aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am Mittwochmorgen (04.03.2026) erhielt die Bonner Polizei Kenntnis von mehreren aufgebrochenen Pkw in Castell. In der Nacht von Dienstag (03.03.2026) auf Mittwoch (04.03.2026) wurden insgesamt fünf geparkte Fahrzeuge auf dem Kaiser-Karl-Ring, der Römerstraße und der Graurheindorfer Straße angegangen.

Durch Einschlagen der Seitenscheiben gelangten die unbekannten Täter in die Fahrzeuginnenräume, wo sie nach jetzigem Ermittlungsstand Bargeld, Schlüssel, einen Rucksack sowie eine Musikbox entwendeten.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kriminalkommissariat 15. Die Ermittler bitten um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen könnten.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK15.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

