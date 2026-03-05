POL-BN: Bonn-Castell: Fünf Pkw aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise
Bonn (ots)
Am Mittwochmorgen (04.03.2026) erhielt die Bonner Polizei Kenntnis von mehreren aufgebrochenen Pkw in Castell. In der Nacht von Dienstag (03.03.2026) auf Mittwoch (04.03.2026) wurden insgesamt fünf geparkte Fahrzeuge auf dem Kaiser-Karl-Ring, der Römerstraße und der Graurheindorfer Straße angegangen.
Durch Einschlagen der Seitenscheiben gelangten die unbekannten Täter in die Fahrzeuginnenräume, wo sie nach jetzigem Ermittlungsstand Bargeld, Schlüssel, einen Rucksack sowie eine Musikbox entwendeten.
Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kriminalkommissariat 15. Die Ermittler bitten um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen könnten.
Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK15.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw
Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf
Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell