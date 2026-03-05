Polizei Bonn

POL-BN: Demonstration mit Aufzug in Bonn am Sonntag, 08.03.2026

Bonn (ots)

Am Sonntag (08.03.2026) findet ab 15:00 Uhr in der Bonner Innenstadt eine Demonstration mit dem Thema "Demonstration zum feministischen Kampftag - Der internationale wie lokale Kampf für die Rechte von Frauen" statt. Der Veranstalter rechnet mit bis zu 750 Teilnehmenden bei dem Demonstrationszug, der sich nach der Auftaktkundgebung am Bonner Münsterplatz ab ca. 16:00 Uhr auf folgendem Weg durch die Stadt bewegen wird:

Münsterplatz, Martinsplatz, Am Neutor, Kaiserplatz, Maximilianstraße, Poststraße, Münsterplatz, Remigiusstraße, Remigiusplatz, Marktbrücke, Markt, Wenzelgasse, Bertha-von-Suttner-Platz, Oxfordstraße, Elisabeth-Selbert-Platz, Maxstraße, Vorgebirgsstraße, Frankenbadplatz.

Die Demonstration endet voraussichtlich gegen 19:00 Uhr. Während der Versammlung kann es entlang der Aufzugsstrecke zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Die Bonner Polizei wird die Versammlung begleiten.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell