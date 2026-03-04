Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Einbrecher in Bonner-Nordstadt - Wer kennt diese Männer?

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei fahndet auf richterlichen Beschluss öffentlich nach drei bislang unbekannten Männern, die in der Nacht vom 14.12.2025 auf den 15.12.2025 in den Verkaufsraum eines Bettenfachgeschäfts am Potsdamer Platz in der Bonner-Nordstadt eingebrochen sind.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich einer der Täter mithilfe eines Brechwerkzeugs zunächst Zutritt in das Objekt. Anschließend begaben sich zwei weitere Täter durch die zuvor aufgehebelte Tür in die Geschäftsräume und entwendeten einen Möbeltresor sowie Bargeld. Die Verdächtigen wurden beim Betreten des Geschäfts von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der Männer geführt haben, veröffentlicht die Polizei Bilder der Tatverdächtigen, die im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/196604 abrufbar sind.

Wer Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

