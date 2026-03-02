Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Roisdorf: Verdacht der Brandstiftung an Mehrparteienhaus - Mordkommission ermittelt

Bornheim (ots)

In der Nacht zu Montag (02.03.2026) wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand im Eingangsbereich eines Mehrparteienhauses an der Siegesstraße in Bornheim-Roisdorf alarmiert.

Um 03:05 Uhr war über Notruf ein Feuer an der Hauseingangstüre des Objektes gemeldet worden, nachdem ein Bewohner durch einen ausgelösten Brandmelder im Hausflur auf die Situation aufmerksam geworden war. Dem Mann gelang es, das Feuer selbstständig zu löschen. Dabei wurde der 43-Jährige durch Rauchgas verletzt. Im Rahmen erster Ermittlungen ergab sich der Verdacht der vorsätzlichen Inbrandsetzung der Türe. Aufgrund der Gesamtumstände übernahm eine Mordkommission der Bonner Polizei unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Thomas Winterscheidt in enger Abstimmung mit Oberstaatsanwältin Claudia Heitmann von der Bonner Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen, die derzeit noch andauern.

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die in der Nacht zu Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet haben könnten. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK11.Bonn@polizei.nrw.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

