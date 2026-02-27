Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: 25-Jähriger bei Straßenraub verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet nach zwei unbekannten Männern, die in der Nacht zu Freitag (27.02.2026) in Bonn-Beuel einen 25-Jährigen beraubt haben.

Zur Tatzeit, zwischen 01:15 Uhr und 01:30 Uhr, ging der Geschädigte auf dem Fußweg "An der Gierponte" am Rhein. Zwei Männer, die ihm entgegenkamen, fragten ihn zunächst nach Feuer sowie nach der Uhrzeit. Anschließend forderten die bislang unbekannten Tatverdächtigen unmittelbar die Wertsachen des Geschädigten. Die Täter schlugen den 25-Jährigen daraufhin ins Gesicht, so dass dieser zu Boden fiel. Dabei griffen sie nach seinem Handy. Im weiteren Verlauf raubten die Unbekannten die Geldbörse sowie die Kopfhörer des 25-Jährigen und flüchteten fußläufig in Richtung der Kennedybrücke.

Der Geschädigte wurde durch die Angriffe leicht verletzt.

Die Männer waren beide ca. 1,80-1,85 m groß, dunkel bekleidet und sprachen aktzentfreies deutsch. Ein Täter hat blonde Haare und der zweite Täter braune Haare.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise. Wem die Tatverdächtigen in der Nacht zu Freitag in Tatortnähe aufgefallen sind oder wer das Geschehen beobachtet haben könnte wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

