Polizei Bonn

POL-BN: Bad Honnef-Aegidienberg: 70-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Bad Honnef (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 70-jähriger Radfahrer am Donnerstagnachmittag (26.02.2026) bei einem Verkehrsunfall auf einem Feldweg in Wülscheid zu.

Nach Zeugenaussagen war er gegen 16:30 Uhr mit seinem Pedelec von der Einmündung In der Dornhecke/Im Heidchen aus auf einem Feldweg unterwegs. Auf einem abschüssigen Teilstück stürzte der Mann, dessen Hund neben dem Pedelec lief, nach links und schlug auf dem Asphalt auf. Hierbei zog sich der 70-Jährige schwere Kopfverletzungen zu. Er musste von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er derzeit intensivmedizinisch betreut wird.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell