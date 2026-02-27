PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter: Kleinkraftradfahrer bei Verkehrsunfall auf der L331 lebensgefährlich verletzt

Königswinter (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (26.02.2026) auf der L331 bei Königswinter ist ein 64-jähriger Kleinkraftradfahrer lebensgefährlich verletzt worden.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr der 64-Jährige zur Unfallzeit gegen 17:10 Uhr auf der L331 in Fahrtrichtung Petersberg. Ihm entgegen kam eine 35-jährige Autofahrerin. Auf der Fahrspur der Autofahrerin kam zu einer Kollision beide Fahrzeuge. Dabei erlitt der 64-Jährige lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo er derzeit intensivmedizinisch betreut wird. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, bei der ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kölner Polizei unterstütze, war die Landstraße gesperrt. Beide Fahrzeuge wurden zur Beweissicherung sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Zeugen, denen das Kleinkraftrad auf der L331 vor dem Unfall aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 151023
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

