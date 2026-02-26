Polizei Bonn

POL-BN: Bonner Polizei übergibt Stadt Bonn zwei ehemalige Einsatzfahrzeuge zur Unterstützung der humanitären Hilfe im Rahmen der Solidaritätspartnerschaft mit der ukrainischen Stadt Cherson

Am Donnerstagmittag (26.02.2026) übergab Polizeipräsident Frank Hoever dem Bonner Oberbürgermeister Guido Déus zwei ehemalige Polizeieinsatzfahrzeuge zur Unterstützung der humanitären Hilfe der Stadt Bonn für die ukrainische Stadt Cherson.

"Durch unsere enge Zusammenarbeit wissen wir, dass die Stadt Bonn die ukrainische Stadt Cherson im Rahmen einer Solidaritätspartnerschaft mit Fahrzeugspenden unterstützt, um beim Wiederaufbau der kommunalen Verwaltungsstrukturen im Krisengebiet zu helfen. Wir freuen uns, der Stadt Bonn für diese wichtige humanitäre Hilfe heute zwei ehemalige Polizeieinsatzwagen übergeben zu können", betonte Polizeipräsident Frank Hoever bei der Übergabe der Fahrzeuge vor dem Bonner Polizeipräsidium.

Die beiden Ford S-Max wurden der Bonner Polizei durch das für die Fahrzeugflotte der nordrhein-westfälischen Polizei verantwortliche Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste für die Sachspende zur Verfügung gestellt, nachdem Innenminister Herbert Reul eine Anfrage des Bonner Polizeipräsidenten positiv beschieden hatte. Aufgrund ihrer Kilometerleistung und ihres Alters waren die Einsatzwagen aus dem Fahrzeugbestand der Polizei NRW ausgemustert worden.

An beiden Vans wurden die Landessiegel, der Schriftzug "Polizei" sowie die Funktechnik entfernt. Blaulicht und Martinshorn sowie die Vorrichtungen für einen Funkeinbau wurden ebenso wie die blau-gelbe Folierung an den Wagen belassen. Damit kommt ein weiterer Einsatz der Fahrzeuge im Rahmen des Aufbaus der kommunalen Verwaltungsstrukturen in Frage.

"Wie wir durch unseren Austausch mit Cherson wissen, werden Fahrzeuge dort dringend gebraucht. Daher freut es mich sehr, dass die Bonner Polizei hier unterstützt. Demnächst können wir somit erneut vier Fahrzeuge mit Hilfe unseres Partners, dem Verein Blau-Gelbes Kreuz, auf den Weg in die Ukraine schicken. Dank eines Förderprojekts des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, umgesetzt durch die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), kann die Stadt Bonn selbst zwei weitere Fahrzeuge zur Unterstützung der städtischen Infrastruktur und Aufrechterhaltung der kommunalen Daseinsvorsorge stellen", so der Bonner Oberbürgermeister Guido Déus.

