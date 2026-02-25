Polizei Bonn

POL-BN: Demonstration in der Bonner Innenstadt am Donnerstag, 26.02.2026

Bonn (ots)

Am morgigen Donnerstag (26.02.2026) findet in der Bonner Innenstadt eine Demonstration zum Thema "Gegen Rechte Gewalt in Bonn" statt. Die Veranstalter rechnen mit 100 Teilnehmenden, die sich ab 18:00 Uhr am Kaiserplatz sammeln und sich im Anschluss auf folgendem Weg durch die Stadt bewegen:

Am Hofgarten - Lennéstraße - Johannes-Henry-Straße - Kaiserstraße - Maximilianstraße - Am Hauptbahnhof - Thomas-Mann-Straße - Elisabeth-Selbert-Platz - Maxstraße - Vorgebirgsstraße - Frankenbadplatz.

Dort endet die Veranstaltung bis 21:00 Uhr mit einer Abschlusskundgebung. Für die Dauer des Aufzuges muss mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell