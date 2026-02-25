POL-BN: Demonstration in der Bonner Innenstadt am Donnerstag, 26.02.2026
Bonn (ots)
Am morgigen Donnerstag (26.02.2026) findet in der Bonner Innenstadt eine Demonstration zum Thema "Gegen Rechte Gewalt in Bonn" statt. Die Veranstalter rechnen mit 100 Teilnehmenden, die sich ab 18:00 Uhr am Kaiserplatz sammeln und sich im Anschluss auf folgendem Weg durch die Stadt bewegen:
Am Hofgarten - Lennéstraße - Johannes-Henry-Straße - Kaiserstraße - Maximilianstraße - Am Hauptbahnhof - Thomas-Mann-Straße - Elisabeth-Selbert-Platz - Maxstraße - Vorgebirgsstraße - Frankenbadplatz.
Dort endet die Veranstaltung bis 21:00 Uhr mit einer Abschlusskundgebung. Für die Dauer des Aufzuges muss mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.
Rückfragen bitte an:
Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-21
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw
Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf
Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell