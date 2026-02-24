Polizei Bonn

POL-BN: Bonn Südstadt: 34-jähriger Fahrradfahrer verletzt - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Bonn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Bonner Südstadt ist am gestrigen Montag (23.02.2026) ein 34-jähriger Fahrradfahrer verletzt worden. Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei ermittelt wegen des Verdachtes der Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen.

Zur Unfallzeit gegen 16:30 Uhr befuhr der Radfahrer die Weberstraße in Fahrtrichtung Kaiserstraße. Ein bislang unbekannter Motorradfahrer befuhr unmittelbar hinter dem Radfahrer und ließ zwischendurch den Motor seines Motorrades aufheulen. Der Fahrradfahrer fühlte sich durch den Motorradfahrer genötigt und äußerte dies verbal. Im weiteren Verlauf soll der unbekannte Motorradfahrer an dem Fahrradfahrer vorbeigefahren sein und ihn mit einem Tritt zu Fall gebracht haben.

Der Motorradfahrer entfernte sich vom Unfallort und setzte seine Fahrt in Richtung des Bonner Talweges fort.

Zu dem flüchtigen Motorradfahrer, der vermutlich eine schwarze Honda fuhr, liegt folgende Personenbeschreibung vor:

- ca. 20-25 Jahre alt - trug schwarzen Helm und schwarze Steppjacke.

Das zuständige Verkehrskommissariat 1 bitte mögliche Zeugen des Unfalls, die weitere Angaben zu dem Motorrad bzw. zu dem Fahrer machen können, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell