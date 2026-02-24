Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Brüser Berg: Explosion vor Wohnhaus - Keine Verletzten - Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise

Bonn (ots)

In der Nacht zum Dienstag (24.02.2026) kam es vor einem Mehrparteienhaus an der Celsiusstraße im Bonner Stadtteil Brüser Berg zu einer Explosion. Nach derzeitigem Sachstand wurde niemand verletzt. An der Glasfront eines Firmenbüros entstand Sachschaden.

Gegen 03:30 Uhr alarmierten Anwohner über Notruf Polizei und Feuerwehr und schilderten, dass sie auf der Straße einen lauten Knall wahrgenommen hatten. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten Beschädigungen an der Glasfront und der und Eingangstüre des Mehrparteienhauses fest. Der Tatort wurde gesichert und abgesperrt, gleichzeitig wurden umgehend Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Diese führten bislang nicht zur Feststellung von Tatverdächtigen. Kriminalbeamte der Bonner Polizei übernahmen die Spurensicherung vor Ort und die weiteren Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Sprengmittel konnten vor Ort nicht festgestellt werden.

Die Ermittlungen zum Ablauf und Hintergründen der Explosion dauern noch an. Die Ermittler bitten um Hinweise: Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem geschilderten Geschehen gemacht haben und hierzu noch keinen Kontakt zur Polizei hatten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an Poststelle.Bonn@polizei.nrw.de mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 11 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell