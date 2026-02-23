Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Sachbeschädigung an Kreisgeschäftsstelle der Partei Die Linke - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

In der Nacht zu Sonntag (22.02.2026) ist der Briefkasten der Kreisgeschäftsstelle der Partei Die Linke in der Bonner Nordstadt durch einen pyrotechnischen Gegenstand beschädigt worden.

Am Sonntagnachmittag hatte eine Anwohnerin den beschädigten Briefkasten an dem Mehrparteienhaus in der Vorgebirgsstraße bemerkt und die Polizei verständigt. In der Nacht hatte die Zeugin gegen 03:00 Uhr zwar einen lauten Knall bemerkt, auf der Straße aber niemanden beobachten können.

Kriminalbeamtinnen und -beamte der Bonner Polizei übernahmen die weiteren Ermittlungen und die Spurensicherung vor Ort. Dabei wurden auch Hebelspuren an der Eingangstüre des Objektes festgestellt. Ob diese ebenfalls im Tatzeitraum entstanden sind, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Bislang haben sich im Rahmen der sofort eingeleiteten Ermittlungen keine Täterhinweise ergeben.

Die Kriminalinspektion Polizeilicher Staatsschutz der Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem geschilderten Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an poststelle.bonn@polizei.nrw.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

