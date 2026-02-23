PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Sachbeschädigung an Kreisgeschäftsstelle der Partei Die Linke - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

In der Nacht zu Sonntag (22.02.2026) ist der Briefkasten der Kreisgeschäftsstelle der Partei Die Linke in der Bonner Nordstadt durch einen pyrotechnischen Gegenstand beschädigt worden.

Am Sonntagnachmittag hatte eine Anwohnerin den beschädigten Briefkasten an dem Mehrparteienhaus in der Vorgebirgsstraße bemerkt und die Polizei verständigt. In der Nacht hatte die Zeugin gegen 03:00 Uhr zwar einen lauten Knall bemerkt, auf der Straße aber niemanden beobachten können.

Kriminalbeamtinnen und -beamte der Bonner Polizei übernahmen die weiteren Ermittlungen und die Spurensicherung vor Ort. Dabei wurden auch Hebelspuren an der Eingangstüre des Objektes festgestellt. Ob diese ebenfalls im Tatzeitraum entstanden sind, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Bislang haben sich im Rahmen der sofort eingeleiteten Ermittlungen keine Täterhinweise ergeben.

Die Kriminalinspektion Polizeilicher Staatsschutz der Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem geschilderten Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an poststelle.bonn@polizei.nrw.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-21
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 13:31

    POL-BN: Bonn-Tannenbusch: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbruch

    Bonn (ots) - Unbekannte sind am Sonntagnachmittag (22.02.2026) zwischen 17:20 Uhr und 20:40 Uhr in ein Reihenhaus im Sonnenhof in Bonn-Tannenbusch eingebrochen. Zur Tatzeit gelangten die Einbrecher über ein rückwärtiges Gartentor auf das Grundstück und brachen eine Balkontüre des Reihenhauses auf. Im Haus wurden die dortigen Räume gezielt nach geeignetem ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 11:05

    POL-BN: Meckenheim: Zwei Männer bei Einbruch in leerstehendes Gebäude gestellt

    Meckenheim (ots) - Am späten Freitagabend (20.02.2026) stellten Einsatzkräfte der Bonner Polizei zwei Männer (44, 46), die in ein leerstehendes Gebäude an der Bahnhofstraße eingebrochen waren. Zur Tatzeit um 23:58 Uhr hatte ein Passant die Polizei verständigt. Er hatte die beiden Männer, die nach seinen Angaben Arbeitskleidung trugen und ein Brecheisen mit sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren