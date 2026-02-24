POL-BN: Bonn-Zentrum: Ladendieb wurde mit Haftbefehl gesucht
Bonn (ots)
Vorläufig festgenommen wurde am Montagnachmittag (23.02.2026) ein 34-jähriger mutmaßlicher Ladendieb. Er soll in einem Kaufhaus an der Remigiusstraße versucht haben, Parfüm im Wert von rund 270,- Euro zu stehlen.
Gegen 14:20 Uhr war er von Mitarbeitern des Kaufhauses bei dem Diebstahl überrascht worden. Die Überprüfung des Verdächtigen durch hinzugerufene Polizeibeamte ergab, dass er wegen Diebstahl mit Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde. Der 34-Jährige wurde daraufhin festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht. Nach der Verkündung des Haftbefehls durch einen Richter soll der Mann, der derzeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, heute in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden.
