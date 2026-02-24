PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: 52-jähriger Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Bonn (ots)

Am vergangenen Sonntag (22.02.2026) gegen 01:30 Uhr kam es im Bonner Zentrum zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 52-jähriger Fußgänger schwer verletzt wurde. Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei sucht Zeugen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geriet der Fußgänger am zentralen Omnibusbahnhof zur Unfallzeit mit seinem Fuß unter einen Reifen eines Busses der Linie N6. Derzeit ist nicht klar, ob der 52-Jährige zuvor gestürzt war. Der Busfahrer, der mit dem Nachtbus gerade angefahren war, wurde durch Passanten auf das Unfallgeschehen aufmerksam gemacht und hielt den Bus unmittelbar an. Die Zeugen waren bei der Unfallaufnahme nicht mehr zugegen.

Der Verletzte wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das zuständige Verkehrskommissariat 1 bitte mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 151023
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

