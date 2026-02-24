Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Medinghoven: Zeugenaufruf nach versuchtem Rollerdiebstahl

Bonn (ots)

Am Montag (23.02.2026) versuchten unbekannte Täter auf der Straße am Europaring in Bonn-Medinghoven einen Motorroller zu entwenden.

Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 22:15 bis 22:35 Uhr. Der Nutzer hatte den Roller unmittelbar vor der Hausnummer Europaring 96 abgestellt. Bei seiner Rückkehr lag der Roller einige Meter weiter auf einem Zufahrtsweg. Ein derzeit unbekannter Zeuge soll den Nutzer darauf hingewiesen haben, dass mehrere Personen kurz zuvor versucht hatten, den Roller zu entwenden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat die unbekannten Täter beobachtet? Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK14.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell