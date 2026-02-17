PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Kalletal - Lüdenhausen. Auffahrunfall auf winterglatter Fahrbahn.

Lippe (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 5.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen (16.02.2026) auf der Bösingfelder Straße ereignete. Eine 22-jährige Frau aus Extertal befuhr gegen 07:05 Uhr die Strecke in Richtung Lüdenhausen und musste ihr Fahrzeug aufgrund der Witterungsverhältnisse abbremsen. Ein nachfolgender 21-jähriger Fahrer eines VW Golf bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Ford der 22-Jährigen auf. In der Folge rutschte der Ford in den Straßengraben, während der VW gegen einen Baum stieß. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt, der 21-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in ein Klinikum gebracht.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

