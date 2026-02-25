Polizei Bonn

POL-BN: Demonstration mit Aufzug in Bonn am Samstag, 28.02.2026

Bonn (ots)

Am kommenden Samstag (28.02.2026) findet in Bonn eine Versammlung zu dem Thema "Gegen die Abschaffung des Aktionsplans Queer Leben" statt. Der Veranstalter rechnet mit bis zu 300 Teilnehmenden. Die Versammlung beginnt um 16:00 Uhr auf dem Münsterplatz und bewegt sich anschließend als Aufzug auf folgendem Weg durch die Stadt:

Remigiusstraße - Fürstenstraße - Am Hof - Am Neutor - Kaiserplatz - Maximilianstraße - Am Hauptbahnhof - Herwarthstraße - Bachstraße - Baumschulallee - Poppelsdorfer Allee - Meckenheimer Allee - Clemens-August-Straße - Sebastianstraße - Carl-Troll-Straße

Die Versammlung endet gegen 19:00 Uhr.

Für die Dauer des Aufzugs kann es entlang der Wegstrecke zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Die Bonner Polizei wird die Demonstration begleiten.

