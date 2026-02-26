PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bonn

POL-BN: Polizei sucht Eigentümer von sichergestellten Uhren

Bonn (ots)

Am 29.01.2026 wurde der Bonner Polizei der Fund von Schmuck und diversen Uhren in einem Gebüsch in Bonn-Endenich gemeldet.

Die Umstände des Auffindens ließen vermuten, dass die Gegenstände aus einer Straftat (Diebstahl/Einbruch) stammen könnten.

Nach Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei wurde der aufgefundene Schmuck bei einem Einbruch am 07.12.2025 in Bonn-Endenich entwendet. Die Uhren konnten bislang noch keinem Ermittlungsverfahren zugeordnet werden.

Bilder der sichergestellten Uhren sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/195924 abrufbar.

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zur Herkunft der Uhren geben? Wem wurden die abgebildeten Uhren gestohlen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder unter KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 151023
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

