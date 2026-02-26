Polizei Bonn

POL-BN: Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 - Einladung zum Pressetermin am Montag, 2. März 2026

Bonn (ots)

Am Montag, 02.03.2026, stellen Polizeipräsident Frank Hoever und Leitender Kriminaldirektor Klaus Zimmermann die Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 für den Zuständigkeitsbereich der Bonner Polizei vor. Bei diesem Termin werden auch die Daten zur Kriminalitätsentwicklung in den Bonner Stadtbezirken und den Kommunen Alfter, Bad Honnef, Bornheim, Königswinter, Meckenheim, Rheinbach, Swisttal und Wachtberg veröffentlicht.

Der Pressetermin findet um 12:30 Uhr im Polizeipräsidium Bonn, Königswinterer Straße 500, 53227 Bonn-Ramersdorf, statt. Aus organisatorischen Gründen bitten wir bis Freitag, 27.02.2026, 14:30 Uhr, um Anmeldung bei der Pressestelle unter pressestelle.bonn@polizei.nrw.de.

