Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Verkehrsunfallflucht Konrad-Adenauer-Brücke

POL-PPTR: Verkehrsunfallflucht Konrad-Adenauer-Brücke
  • Bild-Infos
  • Download

Trier (ots)

Am 26.02.2026 wurden durch einen Verkehrsteilnehmer gegen 00:02 Uhr auf der Fahrbahn der der Konrad-Adenauer-Brücke diverse Fahrzeugteile gemeldet. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte ermittelt werden, dass diese aus einer vorangegangenen Verkehrsunfallflucht resultierten. Ein schwarzer PKW (BMW, X5) kollidierte vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit der linksseitig befindlichen Schutzplanke. Im Nachgang des Verkehrsunfalls entfernte sich der PKW unrechtmäßig von der Unfallörtlichkeit in Richtung Messepark Trier. Sowohl an der Schutzplanke, als auch an dem PKW entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem flüchtigen Fahrer/ Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651 98344150 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Trier
Telefon: 0651 983 44150
E-Mail: pitrier.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

