Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Strohballenbrand - Polizei sucht Zeugen

Messerich (ots)

Am Montagabend, dem 23. Februar verbrannten an einem frei gelagerten Rundballenlager auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche nahe Messerich etwa 200 Rundballen aus Stroh.

Weitere 50 Rundballen wurden durch das Feuer unbrauchbar. Dabei entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich Im Rahmen des Brandes entstand eine starke Rauchentwicklung, so dass die Bevölkerung über mögliche Sichtbehinderungen und Geruchsbelästigungen gewarnt wurde. Die Löscharbeiten dauerten bis tief in die Nacht an. Im Einsatz waren zahlreiche Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Bitburger Land.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen dazu dauern an.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Montagabend im Bereich zwischen Messerich und dem Umspannwerk Wolsfeld wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter 06571-95000 bei der Kriminalpolizei in Wittlich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Marc Fleischmann
Telefon: 0651 983 40021
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

