POL-PPTR: Zeugen gesucht: Einbruch in Privatanwesen in Irsch

Konz (ots) - Bei dem Verkehrsunfall am 18. Februar, gegen 13 Uhr, in der Schillerstraße in Konz wurde eine 59-jährige Frau tödlich verletzt. Der 53-jährige Fahrer eines Kleintransporters hatte die Frau auf Höhe der Sparkasse auf dem Zebrastreifen übersehen als er aus der Granastraße kommend in Richtung Paul-Magar-Platz fuhr. Die Frau verstarb trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der ...

