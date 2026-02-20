POL-PPTR: Zeugen gesucht: Einbruch in Privatanwesen in Irsch
Irsch (ots)
Im Zeitraum vom 17.02.2026 bis 20.02.2026 kam es zu einem Einbruch in ein Privatanwesen in Irsch (Saarburg). Bislang unbekannte Täter entwendeten einen Tresor mit Bargeld und Goldmünzen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier unter 0651 983-43390 entgegen.
