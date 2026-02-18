PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPTR: Friedlicher Verlauf des Politischen Aschermittwochs und der Versammlungen in Trier

Trier (ots)

Am heutigen Mittwoch, 19. Februar 2026, fand in der Trierer Europahalle der Politische Aschermittwoch der CDU statt. An der Veranstaltung nahmen unter anderem auch Bundeskanzler Friedrich Merz und der rheinland-pfälzische CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder teil.

Auf dem Viehmarkt versammelten sich gut 200 Menschen zum Thema "Protest gegen Friedrich Merz' Auftritt in der Europahalle" und demonstrierten dort friedlich. Zudem trafen am Nachmittag auch circa 10 Personen aus dem politisch rechten Spektrum auf dem Viehmarkt ein, die im Rahmen einer Spontanversammlung ebenfalls gegen die Politik der Bundesregierung demonstrierten.

Die Polizeidirektion Trier begleitete die Veranstaltung sowie die beiden Protestversammlungen auf dem Viehmarkt mit einem Sondereinsatz. Mit Ausnahme einiger kurzfristiger Verkehrsbeeinträchtigungen auf den Anfahrtswegen der Politiker und im Umfeld der Europahalle verlief der Abend ohne Zwischenfälle. Polizeioberrätin Romy Berger, die Leiterin des Sondereinsatzes, zeigt sich zufrieden mit dem Ablauf des polizeilichen Einsatzes. "Durch die gute Zusammenarbeit mit den benachbarten Behörden sowie den Veranstaltungs- und Versammlungsleitungen verlief der heutige Abend in Gänze störungsfrei."

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

