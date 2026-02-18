Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Nachtragsmeldung zum schweren Verkehrsunfall in Konz

Konz (ots)

Bei dem Verkehrsunfall am 18. Februar, gegen 13 Uhr, in der Schillerstraße in Konz wurde eine 59-jährige Frau tödlich verletzt. Der 53-jährige Fahrer eines Kleintransporters hatte die Frau auf Höhe der Sparkasse auf dem Zebrastreifen übersehen als er aus der Granastraße kommend in Richtung Paul-Magar-Platz fuhr.

Die Frau verstarb trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Transporters erlitt nach ersten Erkenntnissen einen Schock und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Unfallstelle bleibt weiterhin gesperrt. Die Staatsanwaltschaft Trier hat ein Gutachten in Auftrag gegeben.

