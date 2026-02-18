PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Schwerer Verkehrsunfall in Konz

Konz (ots)

Soeben, am 18. Februar, gegen 13 Uhr, ereignete sich in der Schillerstraße in Konz ein schwerer Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Kleintransporters übersah eine Frau, die die Straße an einem Zebrastreifen querte.

Die Schillerstraße bleibt zur Unfallaufnahme vollgesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Ortskundige Fahrer werden gebeten, das Gebiet zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

